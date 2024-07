Catanzaro, il saluto commosso di Fulignati e Vandeputte: “è successo di tutto”

StrettoWeb

Fulignati e Vandeputte passano dal Catanzaro alla Cremonese. Dopo due anni in Calabria, due dei protagonisti di queste stagioni in giallorosso vanno a rinforzare una delle favorite al salto di categoria, fallito qualche settimana fa solo in finale playoff. I due calciatori hanno salutato la piazza sui social e non potevano che farlo con amore e affetto, quello che hanno ricevuto dalla città.

Vandeputte: “si chiude un capitolo importante della mia vita”

“Sono qui a scrivere questo post con un mix di emozioni nel cuore…”, ha scritto Vandeputte. “Oggi per me si chiude un capitolo molto importante della mia vita calcistica… Sono orgoglioso di aver indossato e di aver lottato per una maglia così importante, oggi saluto e ringrazio la SOCIETA’ che mi ha dato l’opportunità di affermarmi e che mi ha apprezzato professionalmente, ringrazio il MISTER ed il suo staff, tutti i miei COMPAGNI, tutte le persone della FAMIGLIA CATANZARO che hanno lavorato con me in questi tre anni stupendi ed infine il ringraziamento più grande va a voi TIFOSI che mi avete e ci avete sempre sostenuto. CATANZARO e il CATANZARO. AVRETE SEMPRE UN POSTO SPECIALE NEL MIO CUORE!!!”

Fulignati e quell’approccio di due anni fa

Il saluto di Fulignati è molto lungo e parte dall’inizio, dal primo contatto con il Catanzaro di due anni fa. “Ma sei sicuro? Pensaci bene perché il Girone C è difficile da vincere!” scrive il portiere. “Vieni da anni a Perugia complicati e non puoi permetterti di sbagliare scelta, sarebbe la fine! Sono più che sicuro. Il Catanzaro è una società sana e fatta di persone serie e con un pubblico magnifico al seguito. Il Catanzaro è una squadra forte e pronta per vincere. Deve solo essere puntellata. Le possibilità di farcela sono alte. Il mister Vivarini, Fabrizio Zambardi e tutto lo staff mi vogliono fortemente. Credono in me e nelle mie qualità nonostante l’ultimo periodo. E allora nessuna esitazione, nessun dubbio. Si parte!”.

“Fin qui tutto normale, si potrebbe dire! Situazioni che capitano a tanti giocatori come me. Scelte che ti mette davanti il mondo del calcio e che devi saper affrontare. Quello che però non sai è cosa succederà dopo! Ed è successo di tutto! Sono stati due anni meravigliosi, conditi da vittorie entusiasmanti e momenti di gioia e di festa sia in campo che fuori. Ho avuto la fortuna di conoscere persone fantastiche che porterò sempre nel cuore. Spesso mi avete ringraziato per aver fatto delle belle partite e per averci sempre messo la passione che mi contraddistingue. Credetemi però, il grazie più grande lo devo io A TUTTI VOI ! La stima e l’affetto che mi avete trasmesso è stato un qualcosa di incredibile. GRAZIE ! GRAZIE ! GRAZIE!”.

“Grazie a tutta la società, dalla famiglia Noto fino all’ultimo ma non “ultimo” che lavora nel Catanzaro Calcio. E mi preme tantissimo ringraziare tutti i miei compagni di squadra di questi due anni. Tutto quello che ognuno di noi è riuscito a fare in campo fa parte di un lavoro quotidiano, dove ognuno ha sempre aiutato e creato qualcosa per il bene del gruppo e tutto questo si è sempre tradotto in un’alchimia magica e in una voglia sfrenata di stare insieme anche al di fuori del campo. Siete stati veramente dei compagni di viaggio meravigliosi!”.

“Adesso le nostre strade si separano, una nuova sfida mi aspetta e con tutta la forza e la consapevolezza che grazie a voi ho maturato in questi ultimi due anni, mi sento carico come non mai! Da oggi avrete per sempre un tifoso in più! Grazie Catanzaro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.