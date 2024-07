Calciomercato L’Originale a Reggio Calabria: la finale di Euro 2024 vista in centro e Bergomi corre sul Lungomare

StrettoWeb

Da questa sera, lunedì 15 luglio, fino alla sera di venerdì 19 luglio, la trasmissione di Sky “Calciomercato – L’Originale” sarà in diretta da Reggio Calabria. L’Arena Ciccio Franco farà da splendida cornice al famoso programma che racconta in diretta le ultime trattative di calciomercato con notizie, curiosità e analisi. Non mancano i momenti divertenti e quelli in cui viene fatta promozione del territorio.

La troupe è arrivata già da ieri in città e, da grandi appassionati di sport, Alessandro Bonan, Fayna e il resto del team di “Calciomercato – L’Originale” hanno deciso di seguire la finale di Euro 2024 in centro città, presso il Funky Drop. Seduti insieme ai reggini, hanno visto la vittoria della Spagna per 2-1 sull’Inghilterra. Presenti nel locale anche tanti tifosi inglesi, tristi per l’esito della partita.

Arriverà quest’oggi in città Gianluca Di Marzio, il più importante insider di mercato italiano, presente fino a ieri notte a Berlino per la finale di Euro 2024. In mattinata, prima che le temperature reggine si alzassero troppo, Beppe Bergomi è stato visto sul Lungomare Falcomatà per una corsetta.

Appuntamento, a partire da questa sera e fino a venerdì, presso l’Arena sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria: la trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 23:00.

