Un gelato che è una bomba di… Calciomercato: Fayna fa tappa da Cesare

A partire da questa sera, lunedì 15 luglio, fino a venerdì 19 luglio, l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria farà da cornice a “Calciomercato – L’Originale”, la famosa trasmissione Sky che racconta notizie, curiosità e trattative dell’ultima ora di tutte le squadre italiane. Il programma itinerante fa tappa a Reggio Calabria e, contestualmente alle ultime bombe di mercato, farà anche promozione del territorio raccontando aneddoti e mostrando i luoghi più belli della città.

La troupe è arrivata già nella giornata di ieri e ha fatto tappa subito da Gelato Cesare per un gustoso cono. Valerio Spinella, in arte ‘Fayna’, il volto più social della trasmissione, ha postato subito una foto sorridente appena fuori dal chioschetto verde di Cesare con un gelato da far venire l’acquolina in bocca!

