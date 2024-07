Calabria, noto imprenditore calabrese preso a sassate dai fratelli

StrettoWeb

Il noto imprenditore Gregorio Odoardi, proprietario delle omonime cantine calabresi Odoardi, è stato vittima di aggressione ieri sera intorno alle 22 a Nocera Terinese, suo paese di origine. L’imprenditore 61enne, residente ora a Cosenza, si trovava all’interno della sua azienda quando il fratello, a bordo di una Bmw, ha tentato di investirlo. A salvarlo, un dipendente che lo ha spinto a terra permettendogli di scampare il pericolo.

Come se non bastasse, sfuggito all’auto “impazzita”, un altro fratello lo ha preso a sassate colpendolo alla testa. I due aggressori, riconosciuti anche dai vari dipendenti dell’azienda, si sono dati alla fuga. Sul posto i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso, mentre Odoardi è stato immediatamente portato in ospedale a causa delle diverse ferite alla testa. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri per l’aggressione. Da quanto si è appreso, è in corso da anni un’aspra contesa della proprietà dell’azienda da parte dei tre fratelli.

