Calabria, il caso dell’imprenditore aggredito dai fratelli: i punti da chiarire

“Nella qualità di legali del dott. Pasquale Lillo Odoardi e dell’Amministratore del Consorzio Agricolo il Sig. Giovan Battista Odoardi Lillo, premesso che è stata pubblicata una nota stampa, siccome identica su tutte le testate, con la quale è stata data notizia di una presunta aggressione perpetrata ai danni del Dott. Gregorio

Odoardi da parte dei suoi fratelli, secondo la quale l’uno avrebbe tentato di investirlo con una Bmw e l’altro avrebbe poi iniziato a prenderlo a sassate colpendolo alla testa; e poi entrambi si sarebbero dati alla fuga per la presenza dei testimoni”.

“Che i fatti oggetto della nota stampa, pubblicata senza alcuna verifica da parte degli organi di informazione, sono radicalmente destituiti di fondamento, e quanto alla loro falsità e calunniosità il Dott. Pasquale Lillo Odoardi ed il Sig. Giovanbattista Lillo Odoardi procedono nelle competenti sedi giurisdizionali; che il Dott. Pasquale Lillo Odoardi ha reso immediate dettagliate dichiarazioni ai Carabinieri”.

“Il Sig. Giovan Battista Odoardi Lillo è stato soccorso in primis

dall’ambulanza intervenuta nella sede del Consorzio Agricolo Scavigno e trasportato all’ospedale di Lamezia Terme”.

“L’Amministratore del Consorzio Agricolo Scavigno coglie l’occasione per chiedere alla stampa di accendere un faro su quanto sta accadendo ai danni del Consorzio da lui presieduto, ed è pronto anche ad essere intervistato per rendere l’opinione pubblica pienamente consapevole della tragica ed inquietante gravità della vicenda che sta subendo da anni del Consorzio Agricolo Scavigno; chiediamo che al comunicato di cui in premessa venga data immediata pubblicazione con la stessa evidenza che è stata data alla nota stampa del Dott. Gregorio Odoardi”. Lo dichiarano in una nota gli Avvocati Filomena Colonna e Giuseppe Spinelli.

