Bocale Calcio, ufficiale l’arrivo di un ex Messina

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di comunicare che il calciatore Francesco Valente vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/2025. Valente, classe 2002, originario di Trebisacce, arriva in biancorosso portando con sé versatilità, imprevedibilità e tanta voglia di dimostrare le proprie doti. Temibile esterno offensivo, in caso di necessità può anche agire da trequartista dietro le punte o, all’occorrenza, da mezzala, sfruttando la sua capacità di lotta e sacrificio. La sua abilità nello sfruttare tanto il destro quanto il sinistro, lo rende molto difficile da fermare per gli avversari”. Così in una nota il club biancorosso.

“Nonostante la giovane età, vanta già un discreto curriculum in giro per l’Italia, partendo dalla Triestina, dove ha giocato con la Primavera, arrivando anche tra i grandi nel campionato di Serie C. Nel 2021 torna al sud accasandosi dall’altra parte dello Stretto, al Messina, dove resta fino a gennaio 2022 quando riparte per il nord, direzione Emilia Romagna, dove lo attende il Mezzolara in Serie D. Nell’estate del 2022 torna in Sicilia approdando in Eccellenza alla Jonica di Santa Teresa di Riva e, in seguito al Milazzo; a febbraio 2024 inizia la sua esperienza con la Leonzio, con la quale riesce a ottenere una incredibile salvezza, nonostante mille difficoltà che sembravano aver compromesso la stagione”.

Le prime parole da giocatore biancorosso

Per Valente, quella al Bocale sarà la prima esperienza nella sua terra, la Calabria, dove conta di lasciare il segno attraverso una stagione di rilancio: “Ho accettato Bocale perché trovo che sia una piazza in cui io possa esprimere le mie caratteristiche, cercando di raggiungere grandi obiettivi tramite il lavoro e la dedizione che mi contraddistinguono. Dopo alcune stagioni complicate non vedo l’ora di rilanciarmi in una grande piazza come questa. Ringrazio il presidente e il mister per la grande disponibilità e gentilezza avuta nei miei confronti, ripagherò la loro fiducia sul campo”.

