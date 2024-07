Bocale Calcio, confermato Matteo Anghelone

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di comunicare che il calciatore Matteo Anghelone vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/2025. Anghelone, portiere classe 2005, fa il suo ritorno a Bocale dopo due stagioni trascorse lontano dal “Pellicanò”. Struttura fisica imponente, reattivo e intuitivo, nonostante la giovane età ha già accumulato molta esperienza, dimostrando di possedere sicurezza e personalità in queste stagioni, durante le quali ha indossato le maglie del Ravagnese, in Promozione (prima parte della stagione 2022/2023) e nel torneo Under 19 dove ha affrontato il Bocale da avversario, e del Lazzaro, in Prima Categoria (da dicembre 2022 a maggio 2024). Tuttavia per lui c’è già all’attivo una presenza in Eccellenza: il 7 novembre 2021, a 16 anni, 4 mesi e e 14 giorni, venne schierato da mister Saviano per il match contro lo StiloMonasterace. Nel suo percorso giovanile vanta importanti esperienze con la Segato e il Catanzaro”.

Dopo essersi fatto le ossa Anghelone torna dunque in Eccellenza, una nuova avventura proprio lì dove era iniziato tutto, e lo fa con grande entusiasmo. “Sono felicissimo di essere tornato a Bocale, per questo sono molto grato al presidente Cogliandro e al mister Saviano, con il quale ho già lavorato qui tre anni fa, per la fiducia che hanno riposto in me e che conto di ripagare in campo. Mi sento pronto a indossare ancora questa maglia”.

