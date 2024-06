Vara: gemellaggio tra le città di Palmi e Messina, c’è il sì unanime del consiglio comunale

StrettoWeb

C’è il sì unanime del consiglio comunale, con venti voti su venti, sulla proposta di gemellaggio tra le città di Palmi e Messina in onore della Madonna della Sacra Lettera della Vara. “La nostra città è legata alla città di Palmi perché nel ‘600 una pestilenza che colpì Messina ha visto Palmi in prima linea nei soccorsi”, è quanto ha affermato l’assessore Caruso.

La storia

Sono documentate, dal 1582 al 1900, numerose Varie realizzate in paesi del Sud Italia. Basti pensare a Messina, Seminara, Polistena, Rosarno, giusto per citarne alcune. La Varia di Palmi, nello specifico, discende direttamente dalla “Vara” di Messina, “tant’è vero che una tradizionale leggenda – si spiega ancora – narra di un aiuto che i Palmesi diedero ai Messinesi, in occasione di una grave pestilenza; allorquando i marinai di Palmi hanno avuto notizia dello stato di bisogno in cui versavano i Messinesi, accorsero portando viveri e medicinali, il Senato di Messina in segno di profonda gratitudine ha inteso donare alla Città di Palmi uno dei tre Sacri Capelli della Vergine Maria, che un’ambasceria Messinese ebbe in dono in Terra Santa”.

