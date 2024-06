Serie D, il Locri non scherza: tra conferme e nuovi arrivi, quanti annunci e novità. Il punto

StrettoWeb

Locri scatenato. A un passo dal baratro, qualche settimana fa, ha cambiato proprietà e ora è protagonista del calciomercato nel girone I di Serie D. Dopo aver vinto lo spareggio tutto reggino contro il San Luca ai playout, Cesare Polifroni è diventato il nuovo Presidente. Nei giorni a seguire, tanti annunci sull’area tecnica, con nuovo DG, nuovo DS e ritorno (ma questa volta in panchina) di Scorrano.

Ora è un continuo susseguirsi di ufficialità per quanto concerne i calciatori. Sono infatti arrivate le conferme per i fratelli Aquino e per Pipicella e Chiricosta. Da Ragusa è poi arrivato l’attaccante Giovanni Romano, mentre in difesa è giunto il classe 2001 Giuseppe Staiano, con un passato tra Triestina, Bari, Foggia e primavera del Bari, tra le altre.

