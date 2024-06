Serie D, il Locri annuncia anche il Direttore Sportivo

StrettoWeb

Il presidente dell’AC Locri 1909, Cesare Polifroni, è lieto di annunciare la “nomina di Vincenzo Bartolo come nuovo Direttore Sportivo della nostra gloriosa società calcistica. Questa decisione segna un importante passo avanti nella direzione di un futuro prospero per il calcio locrese e per la nostra amata città”. “Vincenzo Bartolo – si legge nella nota della nuova proprietà subentrata a Locri – con la sua vasta esperienza e la sua comprovata competenza nel mondo del calcio, sarà una figura chiave nel perseguire gli ambiziosi obiettivi della dirigenza. La sua passione e dedizione saranno fondamentali nel portare avanti la tradizione e i valori storici dell’AC Locri 1909, una squadra che vanta oltre un secolo di storia e che ha sempre rappresentato con orgoglio la nostra comunità”.

“La nomina di Vincenzo Bartolo come Direttore Sportivo rappresenta una scelta strategica per garantire continuità e successo alla nostra squadra” ha dichiarato il presidente Cesare Polifroni. “Siamo certi che, con la sua guida, potremo affrontare le sfide future con determinazione e costruire un percorso di crescita e vittorie per l’AC Locri 1909”.

“La dirigenza, insieme al neo Direttore Sportivo, si impegnerà al massimo per portare avanti il bellissimo fardello di dare continuità sportiva alla nostra storica squadra. L’obiettivo condiviso è quello di valorizzare il talento locale, promuovere i giovani atleti e rafforzare il legame tra la squadra e la comunità di Locri. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura sotto la guida di Vincenzo Bartolo e confidiamo nel sostegno dei nostri tifosi e della città intera per costruire insieme un futuro ricco di successi”, si legge ancora.

