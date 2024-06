Scambio elettorale politico-mafioso a Reggio Calabria, Cannizzaro: “noi sempre garantisti, anche con loro” | VIDEO

StrettoWeb

“Siamo stati, siamo e continueremo ad essere garantisti e siamo convinti che tutte le persone coinvolte, anche gli amministratori, riusciranno nelle sedi opportune a dimostrare la loro totale estraneità ai fatti contestati, così come ribadiamo con forza la totale fiducia e ammirazione e apprezzamento nei confronti delle Procure calabresi e dei magistrati che stanno svolgendo un lavoro straordinario in Calabria, sostenendo anche quell’azione di risanamento messa in campo da Roberto Occhiut“. Con queste parole, l’on. Francesco Cannizzaro ha commentato l’inchiesta sullo scambio elettorale politico-mafioso che coinvolge il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il consigliere comunale Giuseppe Sera (sempre del Pd) e il capogruppo in Consiglio Regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri.

