Giusi Princi orgoglio di Forza Italia: “porteremo in Europa il modello Calabria”. E sul Sindaco di Reggio… | INTERVISTE

C’è tutto lo stato maggiore di Forza Italia in riva allo Stretto, oggi, con Reggio Calabria che è tornata al centro della politica grazie a Giusi Princi e alla sua straordinaria affermaziona elettorale alle elezioni europee. Ben 87 mila preferenze nella circoscrizione Sud e l’elezione all’Eurocamera di Strasburgo sono un segnale storico che arriva da questa terra, tanto che Forza Italia adesso si coccola la sua eccellenza così apprezzata e condivisa.

Oggi pomeriggio presso la sede del coordinamento regionale, a Reggio, il governatore Occhiuto, il coordinatore Cannizzaro e tutta la classe dirigente azzurra calabrese hanno incontrato la stampa per sottolineare l’importanza di questo risultato. Un po’ tutti, a partire da Occhiuto, non hanno nascosto il dispiacere umano di non poter più lavorare con Giusi Princi che dovrà dimettersi da vice Presidente della Regione dopo la proclamazione a Strasburgo, ma hanno subito ribadito che questa elezione sarà molto importante per il futuro della Calabria. In modo particolare Occhiuto ha detto che “Giusi Princi rappresenta il meglio di questa Regione e affermerà l’autorevolezza di questa classe dirigente, ribaltando la considerazione che c’è in Europa nei confronti della Calabria”.

L’elezione di Giusi Princi sarà anche l’occasione di un importante rimpasto di Giunta per Occhiuto, che distribuirà anche altre deleghe fin qui trattenute a sè. Giusi Princi ha detto chiaramente che l’Ue deve cambiare, “deve essere più vicina alla Calabria, più flessibile e meno ingessata nelle regole“, ringraziando tutti coloro che le hanno dato fiducia.

Cannizzaro, nel corso dell’evento, ha sottolineato che “quando ci sarà da scegliere il candidato a Sindaco del Comune di Reggio Calabria, stavolta verrà scelto a Reggio insieme agli alleati e non altrove“, mentre poi Occhiuto ha detto che “Reggio è una città così importante che spingerò affinchè ci sia un sottosegretario di Reggio Calabria nel governo Meloni“.

Cannizzaro: "elezione Giusi Princi è pagina di storia, in Calabria siamo un modello di buon governo ammirato in tutt'Italia"

Il Governatore Occhiuto: "Giusi Princi è l'immagine migliore della Calabria, darà enorme credibilità alla Calabria in Europa"

Giusy Princi: "porteremo in Europa il modello Calabria, l'Ue deve cambiare"

