Elezioni Europee, gli ultimi dati: Giusi Princi verso 87 mila preferenze

Aggiornati sul sito del Ministero i dati delle Elezioni Europee con tutte le sezioni anche degli italiani all’estero e dei fuorisede. Il totale sono ufficiali i risultati di 63.826 sezioni su 63.905: oltre agli elettori nei seggi tradizionali, hanno votato anche 118.731 italiani all’estero per corrispondenza (solo il 7% di affluenza alle urne su 1 milione e 662 mila aventi diritto) e 17.561 fuori sede (per la prima volta ammessi al voto).

Questi dati, ovviamente, non incidono sul risultato finale nè cambiano le percentuali dei partiti o le attribuzioni dei seggi, ma ci avviciniamo al dato definitivo delle preferenze e balza subito all’occhio il numero di voti raccolto da Giusi Princi, il vice presidente della Regione Calabria candidata nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Sud: con 86.352 preferenze, è terza dopo Antonio Tajani (146.552) e Fulvio Martusciello (97.798). Il dato non è ancora definitivo: in bae ai risultati delle sezioni mancanti, Giusi Princi certamente avrà superato le 86.500 preferenze, ma potrebbe anche sfondare quota 87 mila.

