Reggio Calabria, tutto pronto per il 7° torneo regionale di Burraco

L’ASD/APS Burraco Reggio Calabria, associazione affiliata alla FIBUR (Federazione Italiana Burraco) presieduta dal dott. Pietro Barillà, organizza il 7° Torneo Regionale che si terrà Domenica 30 giugno 2024 nella splendida cornice della Villa Genoese Zerbi di Reggio Calabria. Nel corso dell’intera giornata, all’interno dei saloni della Villa adattati per l’occasione, si incontreranno centinaia di giocatori provenienti dalla gran parte delle regioni del sud Italia. La location è stata concessa dal titolare, Vincenzo Pennestrì, da sempre interessato alla valorizzazione delle iniziative che rivestono una rilevanza socio-sportiva-culturale. L’evento rappresenta una ulteriore occasione per Reggio Calabria per far visitare, conoscere apprezzare le bellezze naturali e culturali della nostra città.

Il Burraco è un gioco di carte diffusissimo su tutto il territorio nazionale e costituisce un’opportunità per socializzare mantenendo la mente attiva, utilizzando strategie di gioco per una sana e avvincente competizione. La popolarità raggiunta dal gioco del burraco fa sì che lo stesso non è solo un gioco di carte divertente, ma offre anche numerosi benefici: Stimolazione Cognitiva (Richiede memoria, strategia e pianificazione), Socializzazione (Favorisce l’interazione e la costruzione di relazioni sociali), Relax e Divertimento (Offre un’opportunità di svago e rilassamento), Inclusività (Adatto a persone di tutte le età e abilità). Il torneo del 30 giugno rappresenta tutto questo.

