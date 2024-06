A Reggio Calabria arriva Nesplora: l’intelligenza artificiale utilizzata per curare grandi e bambini | VIDEO

StrettoWeb

L’Intelligenza Artificiale è un trend topic che, ormai da qualche anno, continua a restare sulla cresta dell’onda. Non c’è da stupirsi. Le continue evoluzioni in materia, i miglioramenti e le tante applicazioni in diversi ambiti della società hanno fatto sì che l’IA sia entrata, neanche troppo in punta di piedi, nella vita di tutti. C’è chi l’ha accolta a braccia aperte, c’è chi la guarda con diffidenza.

Su StrettoWeb abbiamo già trattato l’argomento in passato, portando ChatGPT in visita a Reggio Calabria quando non era ancora così famoso, ma oggi vogliamo esplorare un nuovo ambito dell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in ambito medico. Parliamo di Nesplora, un innovativo metodo di valutazione neuropsicologica che si basa sulla tecnologia, presente a Reggio Calabria presso “Il Centro” di Villa San Giovanni.

Che cos’è Nesplora?

Abbiamo contattato gli esperti delle struttura reggina, diventata virale grazie alla storia di una mamma reggina e del suo bimbo con epilessia che ha vinto i giochi matematici della Bocconi (VIDEO), per farci spiegare nel dettaglio che cos’è Nesplora e quali sono le sue applicazioni sul territorio di Reggio Calabria.

Parliamo di un sistema di valutazione neuropsicologica che integra la potenza della realtà virtuale (VR) nell’analisi delle funzioni cognitive. Lo strumento è stato validato e standardizzato attraverso 70 studi scientifici, coinvolgendo un vasto campione di 70.000 soggetti, rivelandosi altamente affidabile e accurato.

Come funziona Nesplora? Applicazioni, benefici e caratteristiche

“Nesplora ci permette di misurare l’attenzione, l’impulsività, l’attività motoria, le funzioni esecutive e la memoria in pazienti dai 6 ai 99 anni – ha spiegato ai nostri microfoni la dottoressa Ilenia Longo, fondatrice de “Il Centro” – I test sono considerati ecologicamente validi e facilitano la comunicazione con i nostri pazienti grazie a un report dettagliato e velocizzano le valutazioni grazie a risultati immediati elaborati in pochissimo tempo”.

Nesplora si distingue per la sua versatilità e precisione, permettendo di:

Effettuare valutazioni neuropsicologiche in contesti di elevata validità ecologica

Delineare profili cognitivi completi e accurati

Individuare con precisione le esigenze specifiche di ogni individuo

Preparare programmi di riabilitazione cognitiva su misura per ogni paziente

Un visore e una visione: l’IA nella cura di grandi e bambini

Mediante l’utilizzo di un visore per realtà virtuale e il completamento di alcuni semplici ‘obiettivi’, non solo è possibile effettuare una valutazione corretta e approfondita, ma è possibile anche individuare con precisione le esigenze specifiche di ogni individuo. Una volta ottenute le informazioni necessarie, gli esperti de “Il Centro” sono in grado di preparare programmi di riabilitazione cognitiva su misura che variano da paziente a paziente, tenendo conto della sua unicità.

Per chiunque volesse più informazioni sul servizio Nesplora sul territorio di Reggio Calabria o fosse interessato a una valutazione mediante questo innovativo approccio nella riabilitazione cognitiva di grandi e bambini, può rivolgersi a “Il Centro” di Villa San Giovanni contattando il numero 3669936990 o recandosi di persona presso la sede situata in via Riviera, numero 52, a Villa San Giovanni (RC).

