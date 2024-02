“Il Centro”, a Villa San Giovanni un punto di riferimento per il benessere e la crescita dei bambini | INTERVISTA

StrettoWeb

Avere all’interno della propria famiglia un bambino che presenta patologie e disturbi che possono influire sulle capacità di apprendimento rappresenta una sfida importante. Una realtà quotidiana che richiede un impegno straordinario e una grande forza di volontà. La situazione risulta spesso complessa fin dal principio, ovvero dall’individuazione del problema i cui segnali potrebbero non essere riconosciuti, o peggio, essere sottovalutati finendo per far sì che il disturbo ostacoli non solo il presente ma anche il futuro del bambino.

Le difficoltà possono essere molteplici e impegnative, spesso in grado di condizionare fortemente la quotidianità del bambino e della famiglia stessa. Fortunatamente, esistono dei centri specializzati con esperti qualificati che offrono il proprio sostegno alle famiglie e applicano le loro competenze per aiutare i bambini nelle loro difficoltà quotidiane.

A Villa San Giovanni, da pochi mesi, è stato fondato un centro che, in poco tempo, è diventato un punto di riferimento per l’intero territorio reggino. Stiamo parlando di “Il Centro”, struttura in grado di prendersi cura dei piccoli pazienti accompagnando le famiglie dalla valutazione iniziale della patologia fino all’intero percorso di riabilitazione.

La storia de “Il Centro” di Villa San Giovanni: un’equipe reggina multidisciplinare al servizio del territorio

“Il Centro” è una realtà molto giovane, fondata nel maggio del 2023 da un’idea della dottoressa Ilenia Longo, psicologa che si occupa della valutazione del neurosviluppo dei bambini, che si è resa conto di una mancanza e di una conseguente necessità presente sul territorio reggino: avere più professionisti, raccolti in un solo luogo e non dislocati in vari punti della città (anche molto distanti), in grado di fornire un servizio rapido ed efficiente alle famiglie in cerca di aiuto.

L’idea della dottoressa Longo, con il supporto della dottoressa Rossetti e di un’equipe che oggi arriva a contare 12 figure specializzate, è diventata realtà permettendo di abbattere costi e tempistiche per le famiglie, in passato costrette a rimbalzare giornalmente da una parte all’altra della città, ostacolo che rischiava di portare anche a una rinuncia alle cure, riuscendo contemporaneamente a favorire una migliore sinergia fra le varie figure che si occupano dello stesso caso, agendo in maniera più rapida ed efficace.

Dando lavoro a professionisti reggini che, una volta formatisi, hanno scelto di restare sul proprio territorio per dare un aiuto concreto alla propria gente, “Il Centro” riunisce oggi un’equipe multidisciplinare composta da: psicologa clinica, tecnico dell’apprendimento, terapista ABA, logopedista, esperta in neuropsicologia, psicologa pediatrica, pedagogista, psichiatra, neuropsichiatra infantile, osteopata pediatrico, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. Un servizio in grado di far fronte alle principali difficoltà e ai principali bisogni dei piccoli pazienti.

Chi si rivolge a “Il Centro” e com’è possibile farlo?

“Prevalentemente, a rivolgersi a noi sono le famiglie che si trovano a dover affrontare sfide legate alla difficoltà dei propri figli – spiega la dottoressa Longo ai microfoni di StrettoWeb – ma anche le istituzioni scolastiche, gli insegnanti che hanno l’occhio e la sensibilità di riconoscere in un alunno una difficoltà specifica e suggeriscono alle famiglie di rivolgersi a noi”.

Cosa succede quando una famiglia contatta il centro? “Inizia un percorso di valutazione della patologia. Poi si procede con il percorso di riabilitazione che proponiamo direttamente noi in alcuni casi, in altri offriamo il supporto alle insegnanti per lavorare e attuare determinati metodi all’interno della classe con i bambini”, afferma la dottoressa Longo.

Qualsiasi genitore abbia la necessità di contattare “Il Centro” può farlo al numero 3669936990 o recandosi di persona presso la sede situata in via Riviera, numero 52, a Villa San Giovanni (RC).

La storia de “Il Centro”: da Villa San Giovanni l’idea che ha migliorato la vita di tanti bambini

