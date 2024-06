Pippo Inzaghi e Angela Robusti oggi sposi: a Formentera anche Lillo Foti e tanti amici reggini | FOTO

StrettoWeb

Grande festa a Formentera per il matrimonio di Pippo Inzaghi e Angela Robusti. Superpippo convola a nozze a quasi 51 anni (li compirà tra poco meno di due mesi) con la sua compagna Angela Robusti, 34 anni. La coppia ha già formato una splendida famiglia con i due figli Edoardo, nato il 24 ottobre 2021 ed Emilia, nata il 21 marzo 2023.

Inzaghi e Robusti hanno invitato gli amici più stretti e intimi per tutta la settimana a Formentera, dove già ieri pomeriggio hanno tenuto un bellissimo party in spiaggia. Alla festa di ieri hanno partecipato, tra gli altri, Bobo Vieri e Massimo Ambrosini. Ovviamente alla celebrazione non manca Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter e fratello di Superpippo.

Oggi sono arrivati anche Roberto Baronio, Pasqualino Foggia, Fabio Paratici e tanti altri ex calciatori che Inzaghi ha allenato nelle sue esperienze da mister. Tanti altri sono attesi in serata. Spicca, tra gli invitati, la presenza di Lillo Foti, che Inzaghi non ha voluto mancasse ad un evento così importante. Da Reggio ci sono anche gli amici Giusva Branca e Gaetano Ungaro, con cui Inzaghi ha condiviso la vibrante stagione culminata nei playoff di serie B lo scorso anno. Non poteva mancare, ovviamente, Fabrizia Foti che con Angela Robusti ha un legame di amicizia davvero speciale. Alla cerimonia delle nozze di Pippo Inzaghi, stasera all’imbrunire, sull’isola di Formentera – la più esclusiva delle Baleari – c’è anche un bel pezzo di Reggio Calabria.

