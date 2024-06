Il matrimonio di Pippo Inzaghi e Angela Robusti a Formentera: tanti turisti li riconoscono e si aggregano alla cerimonia | FOTO

StrettoWeb

Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sono sposati. La cerimonia si è conclusa da poco nella chiesa del paese, a Formentera, dove tanti turisti – come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo – hanno partecipato al matrimonio spontaneamente. I turisti, infatti, hanno riconosciuto Superpippo e si sono aggregati alla celebrazione delle nozze, prima in Chiesa e poi all’uscita, ben distinti nel vestiario dagli invitati. Tra i turisti che hanno voluto vivere l’evento, tanti italiani ma anche diversi stranieri.

Adesso il gruppo si sposta al ristorante in riva al mare per la festa: ci sono, oltre ovviamente a Simone Inzaghi e lo staff di Pippo al completo, anche Bobo Vieri, Fabio Cannavaro, Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Roberto Baronio, Pasquale Foggia, Nicolas Viola, Massimo Coda, Alessandro Tuia, Riccardo Bigon, Fabio Paratici, Lillo Foti, Gaetano Ungaro e tanti altri personaggi del mondo del calcio in cui Pippo Inzaghi rappresenta una massima istituzione.

