Pan di ciliegie siciliane: un’esplosione di gusto locale

Il Pan di Ciliegie Siciliane è una deliziosa variante del celebre Pan d’Arancio, un dolce tradizionale e gustoso che conquista i palati di chiunque lo assaggi. Con la sua consistenza soffice e il sapore intenso delle ciliegie siciliane, questo dolce è una vera delizia per i sensi.

Uno dei segreti per un ottimo Pan di ciliegie è l’utilizzo di ciliegie fresche e mature, che conferiscono al dolce un sapore autentico e genuino. Le ciliegie vengono frullate e aggiunte all’impasto donando equilibrio di sapori ad ogni fetta.

Una volta cotto in forno, il Pan di ciliegie siciliane sprigiona un profumo invitante che conquista chiunque si avvicini. Servito caldo o freddo, è perfetto per accompagnare un caffè o una tazza di tè, o come dessert da colazione, e rappresenta il connubio perfetto tra tradizione e innovazione, tra passato e presente.

Curiosità

Ogni assaggio riporta, la mente, alle radici della tradizione contadina dell’entroterra siciliano, dove le ciliegie sono da sempre un frutto simbolo dell’abbondanza e della generosità della terra. Un dolce che parla di territorio e di identità, capace di stupire e deliziare anche i palati più esigenti.

Il Pan di ciliegie siciliane si rivela un’autentica delizia per chiunque voglia concedersi un momento di piacere genuino e autentico. Con la sua bontà semplice e sincera, questo dolce conquista il cuore di chi lo assapora, regalando un viaggio sensoriale tra i profumi e i sapori dell’affasciante Sicilia.

Qui trovate la ricetta da me rivisitata, in versione senza glutine, per tutti coloro che non vogliono rinunciare ai gusti della tradizione.

Ingredienti

Farina di riso 200 g.

Uova 2.

Zucchero semolato bianco 150 g.

Ciliegie 300 g . (senza picciolo/peduncolo e nocciolo).

Olio di semi di girasole 130 ml.

Lievito per dolci 1 bustina. (senza glutine).

Vanillina 1 bustina.

Per decorare:

Zucchero a velo q.b.

Ciliegie candite q.b.

Preparazione del Pan di Ciliegie siciliane

Lavate bene le ciliegie , asciugatele, togliete il picciolo e il nocciolo e tagliatele a metà .

Mettete le ciliegie appena tagliate dentro un frullatore e frullate fino a quando diventerà una purea.

In una ciotola montate , con l’aiuto di una frusta elettrica, le uova con lo zucchero e la vanillina per qualche minuto, finché non saranno gonfie e spumose.

Aggiungete l’olio, la purea di ciliegie e mescolate bene.

Incorporare un po’ per volta la farina ed il lievito, precedentemente setacciati, e amalgamate bene tutti gli ingredienti.

Prendete uno stampo per plumcake , oliate con olio di semi i bordi e versate il composto, del pan di ciliegie siciliane, nello stampo, livellandolo bene .

Infornate , in forno già caldo, a 170 ° per 30/35minuti. Fate sempre la prova stecchino. Se l’impasto dovesse risultare ancora umido, proseguite per altri 5 minuti la cottura.

Una volta pronto, sfornatelo e lasciatelo raffreddare un po’ prima di tirarlo fuori dallo stampo.

Mettetelo su una alzata decoratelo con dello zucchero a velo e delle ciliegie candite … et voilà il Pan di ciliegie siciliane è pronto per essere gustato!

BUON APPETITO!

Pan di Ciliegie Siciliane, un’esplosione di gusto locale! La videoricetta

