Valeria, la celiaca dell’Etna: le ricette senza glutine e il successo di una siciliana che si è saputa reinventare

Se nasci in Sicilia, ami e conosci i sapori e gli odori della tua terra, te li gusti con piacere – dal dolce al salato – ma poi scopri di essere celiaco, ecco, diciamo che non è la sensazione più bella del mondo. E’ quanto accaduto a Valeria Cosentino, ragazza catanese che ha trovato la forza per reinventarsi, creando un sito e un canale Youtube dove prepara e propone ricette completamente celiache.

Su web e social è conosciuta come “La Celiaca dell’Etna”, giocando – infatti – anche sulle sue radici. Cinque anni fa ha scoperto di essere celiaca e ha vissuto un anno di transizione, di ansie, di dubbi, domande. Ha dovuto reinventarsi, ovviamente, dopo anni e anni in cui ha potuto mangiare senza particolari limitazioni. “C’è molta gente scoraggiata da questa situazione, così ho pensato: ‘vorrei condividere la mia storia per non lasciare queste persone sole’. Quindi mi sono rimboccata le maniche, perché volevo ritrovare i gusti della mia terra. Non so se, in questo caso, essere siciliani sia un bene o un male”, dice ridendo Valeria a StrettoWeb.

“Quando ho scoperto la celiachia mi è cascato il mondo addosso. Non nasco celiaca, quindi i gusti li conosco. Però mi ritengo fortunata, perché oggi c’è più cultura, molta di più, rispetto al passato. Basti pensare a bar, ristoranti o gelaterie ormai preparati su questo argomento e pronti a venire incontro anche a noi. A parte una cerchia ristretta in cui permane l’ignoranza, ormai le porte sono aperte”.

Da qui Valeria trova lo spunto per farsi spazio da sola, creando contenuti assolutamente home made e amatoriali. Treppiedi, telefono e… via con le ricette. Nel suo repertorio, praticamente di tutto: primi piatti e secondi piatti, ricette semplici e veloci e tanti, tanti dolci, tra crostate, torte e biscotti. Tutto, rigorosamente, celiaco. Valeria ha centrato l’obiettivo: “è stato bello quando una ragazza mi ha scritto ‘da quando sono celiaca non sono riuscita a fare un dolce, spero col tuo canale di riuscirci”.

Valeria non nasce Chef, ma ha tanta passione, buona volontà e determinazione. Laureata in Lingue e Letterature Straniere, all’Università di Catania, è sposata e ha due figli. “Nel tempo libero mi diletto in questo hobby, oltre a quello per la palestra e il fitness in generale”. E lo fa lanciando un messaggio assolutamente positivo: nella vita gli ostacoli si possono superare non abbattendosi, ma anzi reinventandosi. Perché siamo sicuri che, nel mondo dei celiaci, Valeria possa rappresentare un esempio importante. Oltre che una interessante guida per riscoprire i gusti nonostante la celiachia.

