Le parole del Sindaco di Villa San Giovanni, Caminiti

StrettoWeb

Dopo le parole del Sindaco di Campo Calabro, ecco quelle di Caminiti, primo cittadino di Villa San Giovanni: “l’istituzione svolge il ruolo dell’istituzione. Abbiamo aspettato in silenzio le carte, chiedendo credibilità. Però ci aspettavamo qualcosa in più. Speravamo che l’aggiornamento del progetto definitivo superasse le prescrizioni di allora. Ma invece ci sono 68 osservazioni del Comitato Tecnico nominato dal MiT. Rispetto alle assemblee fatte c’è stato poi dell’altro e ora siamo in un momento differente”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.