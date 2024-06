Ponte sullo Stretto, Falcomatà in Consiglio risponde alla Lega e poi dice la sua: “così com’è…”

StrettoWeb

Al termine del lungo Consiglio Comunale di Reggio Calabria aperto sul Ponte sullo Stretto è intervenuto anche il Sindaco Giuseppe Falcomatà. “Un ringraziamento e un saluto a tutti i presenti. 3 ore, quasi 3 ore e mezza di dibattito, mi sembrano un ottimo strumento di democrazia. Non posso che stigmatizzare l’assenza ingiustificata di chi – per dovere e compito istituzionale – oggi sono purtroppo drammaticamente e rovinosamente assenti dal dibattito”.

“Sul Ponte sullo Stretto qualcuno sta cercando, a colpi di decreti legge, di bloccare chi vuole manifestare pacificamente il proprio dissenso. Questo non può sfuggire al nostro dibattito. Da Sindaco, l’unico approccio nostro possibile è quello istituzionale. Questo significa muoversi in sinergia: Reggio, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Messina. Ma c’è qualcosa di più: avete notato che in questi giorni è stata siglata l’intesa per l’aumento dei trasporti nell’area dello Stretto? Avete notato che con un impegno istituzionale si è arrivati al biglietto unico o all’aumento delle corse? L’Area dello Stretto si è già realizzata nelle cose. Noi da tempo chiediamo un protagonismo dei territori, ma noi da questo dibattito siamo stati esclusi. Noi non possiamo subire tutto quello che sta accadendo”, ha aggiunto.

“Le risorse non solo non ci sono, ma quelle che ci sono, e sono insufficienti, per parte sono sottratte ai territori. Così com’è, non va. Per tutte queste incongruenze diciamo un secco no. Quello che ci stiamo dicendo oggi non finisce in Aula, ma viene assunto come impegno”, ha concluso.

