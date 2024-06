Reggio Calabria, Consiglio Comunale aperto sul Ponte sullo Stretto: assenti Lega e FI, ci sono i “No Ponte”

I primi interventi

Di seguito i primi interventi dei cittadini.

Giuseppe Marra, rappresentante legale USB Calabria: “questa opera viene definita strategica, ma forse per volontà divina. Pensiamo a Monti e alla liquidazione della Società Stretto di Messina. Questo cantiere probabilmente non si chiuderà mai. Il Ponte non ha valenza su nulla, né di strategicità e né di futuro”.

Vincenzo Musolino, Circolo PD Villa San Giovanni: “siamo arrivati a un punto di non ritorno, quello in cui i Consigli Comunali di Reggio, ma anche di Villa e di Messina, devono esprimersi in merito a questa opera. L’aggiornamento al progetto è pieno di buchi, di prove non effettuati, di rischi sismici non rilevati. La procedura VIA-VAS ha detto che è tutto da rifare. Si tratta di una pantomima da Lega e Destre al Governo, verso i nostri territori”.

Architetto Francesco Manti: “la nostra gente non può continuare a subire opere coloniali inutili e dannose. Questo progetto è l’esproprio del nostro futuro. Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria dichiari la sospensione degli atti”.

Giovanni Cordova, referente Rete No Ponte Calabria: “anche se il Ponte non verrà mai realizzato, in realtà già c’è. Il progetto è anacronistico, ci riporta a quasi un secolo fa. Sappiamo cosa serve a questo territorio e sappiamo che il Ponte non serve. L’Alta Velocità è un azzardo, un atto di speculazione. Chiediamo al Consiglio Comunale di bloccare il progetto”.

Daniele Cartisano, Presidente Circolo Legambiente Reggio Calabria: “questa opera pende sulle nostre teste. Noi siamo assolutamente contrari perché il Ponte non tiene conto delle esigenze del territorio”.