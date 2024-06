L’Assessore Malara: “dispiace che non siano presenti tutti i Consiglieri” | INTERVISTA

StrettoWeb

A margine del Consiglio Comunale, ai microfoni di StrettoWeb, è intervenuto l’Assessore Paolo Malara: “dispiace che in un momento del genere non siano presente tutti i Consiglieri. Credo che alcune questioni vadano affrontate in maniera corretta, anche da parte della Stampa. Di Falcomatà si può dire tutto, di capacità o incapacità, ma il suo contrasto alla mafia è evidente a tutto”, il riferimento dell’Assessore ai fatti degli ultimi giorni riguardo l’inchiesta Ducale”. Di seguito l’intervista completa di Malara, che parla anche del Ponte sullo Stretto e degli interventi in Consiglio.

Paolo Malara su Ponte sullo Stretto e inchiesta "Ducale"

