Gli interventi della Maggioranza

StrettoWeb

Dopo i Consiglieri di Opposizione, è il momento di quelli di Maggioranza. Si dice nettamente contrario Giuseppe Marino “e lo dico a nome mio e a nome del Partito Democratico di Reggio Calabria. Sarei favorevole solo se si facesse l’Alta Velocità, ma tanto sappiamo che il Ponte sarà una cattedrale del deserto, solo buono per fare qualche fotografia. Prima di venire qui ho chiesto a mio figlio 18enne cosa ne pensa e mi ha detto che è un furto, io ho aggiunto ‘di Stato'”.

Più equilibrata e moderata la posizione di Castorina: “io penso che il Ponte sia un’opera giusta”, ma si dice perplesso sull’eventuale utilizzo di alcuni fondi per questa infrastruttura. Una posizione favorevole ma con condizionale”. Idem il pensiero del Vice Sindaco metropolitano Versace: “non un ‘no’ a prescindere, non un ‘sì’ a prescindere”. Per Giordano “non è un ‘no’ ideologico”, ma appoggia il pensiero di Marino e pone l’attenzione sulla questione espropri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.