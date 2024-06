La Futura già guarda alla prossima stagione, il DS Gattuso su Martino e Honorio

StrettoWeb

La Futura si muove con forza verso la nuova stagione 2024-2025, che vedrà i colori giallo-blu rappresentare nuovamente l’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria in ambito nazionale. Abbiamo fatto il punto con il Direttore Sportivo, Pasquale Gattuso.

Che Futura vedremo, nel nuovo anno sportivo?

“Il prossimo anno vedrà una Futura che continuerà il suo percorso di crescita costante come negli ultimi anni: lo sviluppo avrà un occhio ai risultati della prima squadra l’altro rivolto alla crescita dei nostri giovani”.

E’ stata un’annata totale. Crescita giovanile, societaria, strutturale ed una prima squadra che ha affrontato un campionato duro e competitivo. Che stagione hai vissuto?

“Il campionato A2 Élite è stato un campionato difficile per tutte le squadre, molto equilibrato. Abbiamo vissuto un annata altalenante, per certi versi prevedibile che fosse così. Il campionato Under 19,invece, è stato il nostro fiore all’ occhiello. La crescita dei ragazzi è andata di pari passo con i brillanti risultati ottenuti. Mister De Stefano, fresco di riconferma, ha svolto un ottimo lavoro: l’auspicio è che nel prossimo campionato saranno sempre più i giovani che voleranno in prima squadra”.

Trofeo delle Regioni in Calabria. Il Palattinà ha giocato sfide clou, e gare più che avvincenti. Una tua opinione sulla kermesse e sui giovani visti in campo?

“Il nostro Palasport, il Palattinà ha fatto un figurone:era sempre gremito e festante: l’ennesima dimostrazione della bontà dell’impianto, del calore della gente del comprensorio e dell’organizzazione a marchio Futura. Il livello dei giovani era molto alto: ci sono stati alcuni elementi che hanno brillato, vuol dire che la base su cui lavorare c’è. Noi siamo fieri delle prestazioni di Lorenzo Honorio, in campo con la selezione Under 15. Nonostante fosse tra i più giovani del torneo ha deliziato la platea con la sua classe e intelligenza calcettistica”.

Honorio e Martino alla guida. Una tua opinione?

“Non hanno bisogno di presentazioni. Il loro curriculum parla chiaro. Hanno esperienze e conoscenze tecno tattiche che ci fanno ben sperare. Sanno di avere una società forte alle loro spalle, e di godere di una fiducia incondizionata. L’ambiente Futura è stato sempre il motore per i risultati ottenuti in questi anni”.

