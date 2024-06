Domenica di sport a Gambarie con la Festa Territoriale del Volley S3

StrettoWeb

Domenica 16 giugno si è svolta a Gambarie la Festa Territoriale del Volley S3 organizzata dal Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria in collaborazione con il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, i campi sono stati allestiti nel Piazzale ex Anas dove i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 13 anni si sono scatenati sin dalle prime ore del mattino fino alle 17.30.

Al termine della giornata è stato il Consigliere Territoriale Demetrio Modafferi a consegnare una targa di ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Santo Stefano rappresentata per l’occasione dall’Ing Stefano De Felice Consigliere delegato allo Sport che, oltre a portare i saluti del Sindaco si è soffermato sull’importanza dello Sport nell’età giovanile. Poi ha voluto salutare e complimentarsi con i Vice Campioni d’Italia Volley S3 della Luck Volley. Infine anche un ringraziamento a Domenico Marcianò all’instancabile Segretario del CT Fipav.

