Catania, è fatta per Mimmo Toscano: l’allenatore è in città

Mimmo Toscano si riavvicina a casa. Al suo Sud, alla sua Calabria, alla sua Cosenza ma soprattutto alla sua Reggio Calabria. Uno degli allenatori più vincenti della storia della Serie C è infatti pronto a diventare il nuovo tecnico del Catania, che così ribadisce le sue grandissime – e mai nascoste – ambizioni di promozione in Serie B e non solo.

Dopo un lunghissimo corteggiamento, dovuto perlopiù alla sua situazione a Cesena – con cui ha conquistato l’ennesimo salto in cadetteria – l’ex trainer della Reggina si trova oggi nella città etnea per la firma sul contratto. Si attende la notizia ufficiale.

