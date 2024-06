Catania, arriva l’ufficialità: Mimmo Toscano è il nuovo allenatore etneo

StrettoWeb

Si attendeva soltanto l’ufficialità, dopo l’arrivo di ieri in città e la firma. L’annuncio è arrivato, in tarda mattinata: Mimmo Toscano è il nuovo allenatore del Catania. Nato a Cardeto (Reggio Calabria) il 4 agosto 1971, l’allenatore ha conquistato in carriera quattro promozioni in Serie B: con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena nel campionato appena concluso.

Nel comunicato non sono stati definiti i dettagli del contratto. Verranno illustrati nella conferenza stampa di presentazione, che si terrà questo pomeriggio allo stadio “Massimino” alle ore 15.30. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale.

