Calcio, Val Gallico: ufficiale l’arrivo di Alessandro Iacono

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Alessandro Iacono. Difensore, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Reggina, divenendo anche capitano della Berretti nel 2019. Tra le sue esperienze anche due stagioni al Messina. Gioca la Serie D con il Biancavilla per metà stagione, prima di ritornare in Calabria con la Reggio Mediterranea in Eccellenza (2019-2020). Ritrova la Serie D con il Roccella, seguirà il trasferimento al San Gaetano Catanoso in Promozione ed ancora l’anno dopo indossa la maglia del Real Metropolitana in Prima Categoria dove ci rimane anche nella scorsa stagione con i colori del Val Gallico.

SETTORE GIOVANILE – La società informa che alle ore 16:00, martedì 25 e giovedì 27 c.m., c/o lo Stadio Lo Presti di Gallico, si terranno due raduni, rispettivamente per i nati dal 2005 al 2007 e per i nati dal 2008 al 2009. Info e contatti: Natale Gatto (+39 344 20 68 369) – Nino Reitano: (+39 333 98 65 850).

