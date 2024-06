Asproclimb5k, straordinaria prestazione del cosentino Francesco Ferraro

StrettoWeb

E’ il caso di dire che le persone di successo hanno lottato duramente per raggiungerlo. Il gladiatore in questione, che ha conquistato la posizione più alta del podio, si chiama Francesco Ferraro, portacolori dell’Asd Hdemia del Ciclismo di Cosenza, il quale ha dimostrato con una prova decisiva di poter far parte di una ristretta cerchia di ciclisti capaci di raggiungere dislivelli importanti. Potenza, tenacia e determinazione non sono mancate a Francesco. Eroico.

Francesco in sella alla sua Bici da Corsa ha raggiunto un dislivello positivo di ben +8.694 metri con quasi oltre 265 Km, superando il limite di +5.140 m previsti dalla sfida “Adventure Mode 3Cime”. Ha ricevuto a casa i complimenti e l’attestato di partecipazione a firma del CSI – Centro Sportivo Italiano, Comitato di Reggio Calabria.

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo e che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.

