Reggina: “oggi all’interno del Comune c’è la visione di Brunetti e quella di Falcomatà”

“Sono stato a Siracusa, sulla nave ho avuto modo anche di parlare con alcuni tifosi e chiarire delle cose. Ho fatto i complimenti alla squadra. Ballarino va ringraziato pure, perché ha fatto quello che ha potuto rispetto alla sua capienza economica, ma ha fatto pochissimo di quello che aveva promesso. Oggi all’interno del Comune c’è la visione di Brunetti, che difende Ballarino, e quella di Falcomatà che – o perché fa il gioco delle tre carte o perché ci crede veramente – si vuole staccare da quella decisione al grido di ‘non possiamo vivacchiare'”. Esordisce così, in una nuova diretta social, il Consigliere di Reggio Calabria Massimo Ripepi.

Il Sant’Agata

Argomento, lo avrete capito, la Reggina. “La maggioranza dei tifosi poi ha capito che abbiamo lasciato un miliardario e che oggi abbiamo una società che però non può fare quello che ha scritto. Non potrà gestire il Sant’Agata anche se ha partecipato in ATI, vedremo le percentuali che ci sono, cioè quanto la Fenice ha messo nelle quote societarie dell’Associazione Temporanea d’Impresa e con quanto capitale partecipa”.

Il marchio e Bandecchi

“Vedremo anche se parteciperà all’acquisto del marchio. Per ora c’è solo quella di Bandecchi. A tal proposito apro una parentesi sulle sue parole relative alla Ternana. Alcuni giornali hanno voluto far intendere, dai titoli, che lui avesse detto altre cose. Ha detto una cosa scontata ma c’è stato il commento scellerato di alcune persone che non vedevano l’ora di colpirlo. Ho visto anche caporalmaggiori e lecchini di deputati che, per piacere al loro padrone, leccano e sparano fesserie su Facebook”, ha detto ancora.

“Bandecchi ha fatto un gesto d’altruismo con Reggio Calabria, per affetto. E’ stato chiamato. E quando uno viene chiamato può scegliere se dire sì o no. Lui ha detto sì, anche se poi è stato preso a schiaffi. Nell’intervista ha detto che tifa Ternana. Cosa ha detto di male? Già Presidente della Ternana e Sindaco di Terni, non può tifare Ternana? In merito all’offerta per il marchio, i tifosi dicono: ‘ma non si può prendere la Reggina?’. Lo deciderà lui. Per adesso, quello che ha detto ha fatto”.

“Io voglio chiedere al Sindaco di continuare a trattare il tema Reggina. Se Bandecchi gli vuole dare il marchio, se lo prenda. Cosa farò io? Mi adopererò affinché la Reggina possa andare nelle mani della società più forte a disposizione”, aggiunge.

