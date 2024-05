Bandecchi: “voglio il 5% della Ternana”. Poi la battuta su uno “strano” tatuaggio

StrettoWeb

Stefano Bandecchi e il mondo del calcio. Una storia che in realtà non è mai finita. Lasciata la Ternana la scorsa estate, per via della nomina a Sindaco di Terni, ha provato a far ripartire il calcio a Reggio Calabria con la cordata insieme a Myenergy e ad altri imprenditori reggini. Come sappiamo, non se ne è poi fatto nulla, per la virata sulla Fenice Amaranto. Però il patron di Unicusano non ha mollato, decidendo di partecipare comunque all’asta per il marchio, con un’offerta presentata la settimana scorsa attraverso Tagliavento.

Ma la Ternana non è mai stata dimenticata. E così, in occasione dell’inaugurazione al Parco di Cardeto della Rosa di San Valentino, ad Ancona, l’imprenditore si è lasciato andare a una dichiarazione: “la mia intenzione è chiedere al presidente Nicola Guida il 5% della Ternana. Se non me lo darà, aiuterò comunque la Ternana, facendo tatuare il mio nome sulla testa dei calciatori”, la battuta del Sindaco in caso di risposta negativa.

“Mi toglierò i sassolini dalle scarpe tra cinque giorni – ha poi proseguito – Voglio stare zitto. Della Ternana maschile, per rispetto, non ho mai parlato, non sono andato mai nemmeno allo stadio e mi sono fidato sempre di Guida e del suo staff. Lui ha speso i soldi che doveva spendere e non ha risparmiato. E dalla prossima stagione, se lo vorrà, avrà un partner in più. Perché io intendo partecipare, anche se in piccola parte. La Ternana è rimasta nel mio cuore ed è l’unica squadra che ho tifato in vita mia”.

