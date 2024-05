Marchio Reggina, presentata ufficialmente la domanda di Bandecchi: Tagliavento in città | DETTAGLI

StrettoWeb

Prima l’indiscrezione, poi le conferme, infine l’annuncio. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Stefano Bandecchi ha presentato la sua offerta per il marchio della Reggina e per tutti i beni materiali e immateriali. Questa mattina Paolo Tagliavento – ex arbitro di Serie A, già dirigente della Ternana e grande amico del Sindaco di Terni – è arrivato in città e ha consegnato de visu l’offerta al Tribunale di Reggio Calabria (torre 3, piano 3, dove si terrà l’asta). Insieme a lui anche Jo Scuncia e Salvatore Maio, i due imprenditori reggini che facevano parte della cordata con il patron di Unicusano e Myenergy, rimasti in ottimi rapporti con l’imprenditore a parte la politica e i suoi sviluppi successivi.

Ricordiamo che l’ultimo giorno utile per presentare la domanda sarà il 28 maggio, mentre il giorno dopo – il 29 alle ore 12 – sempre presso il Tribunale del Ce.Dir si terrà l’asta, con una offerta minima di 100.000 euro e un rialzo di 2.500. A presentare il marchio, secondo quanto affermato più volte, sarà anche la Fenice Amaranto. In tal senso, poi, pure il Comune si è fatto avanti mediante le parole di Falcomatà, anche se in questo caso resta da capire come. Intanto, la certezza è che un’offerta c’è: la prima è di Bandecchi. Il Sindaco di Terni, nonostante i due schiaffi ricevuti (scelta Fenice e rifiuto sponsorizzazione), ha deciso ancora una volta di porgere una mano a una città che da qualche anno gli è molto simpatica. Seguiranno sviluppi.

