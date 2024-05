Catanzaro, l’addio di Donnarumma: “sono stato qui 9 mesi, praticamente un parto…”

StrettoWeb

Tempo di bilanci, conferme, ringraziamenti, ma anche saluti e addii. A Catanzaro si comincia già a guardare alla nuova stagione, che vuole essere ancora nel segno di Vivarini. Chi era in prestito, però, come da accordo dovrà tornare alla società di appartenenza. E’ successo con D’Andrea, è successo con Ghion, ma è anche il momento di Alfredo Donnarumma, l’eroe del primo turno playoff con il gol al Brescia al 96′, che ha poi regalato i decisivi supplementari.

Questo il suo pensiero su Instagram. “La mia avventura in giallorosso è durata 9 mesi, praticamente un parto, ed è nata una bella storia fatta di passione, calore ed emozioni. Siamo arrivati dove nessuno si aspettava, meritandoci ogni vittoria, ogni gioia. Ci siamo permessi anche il lusso di sognare qualcosa di grande. Non si è realizzato ma il saluto di Cremona rimarrà con me a lungo. Grazie Catanzaro, grazie ragazzi, mi avete accolto e mi avete fatto sentire come fossi con voi da sempre. Una parte del mio cuore rimarrà con voi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.