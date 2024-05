Ghion saluta il Catanzaro dopo due anni: “faccio fatica a trovare le parole”

StrettoWeb

Andrea Ghion saluta il Catanzaro. Due anni in Calabria per lui, certamente molto positivi: la promozione in Serie B e la grandiosa stagione appena disputata, con la semifinale playoff come traguardo. Dopo queste due stagioni, dunque, il ritorno alla società di proprietà, il Sassuolo, retrocesso in cadetteria dopo tante annate in Serie A.

“Catanzaro, che dire. Faccio fatica a trovare le parole adatte in questo momento. Tutti insieme abbiamo scritto pagine importanti di questa società; forse ce ne renderemo conto più avanti ma questo gruppo verrà ricordato molto a lungo per quello che ha fatto. Sono stati 2 anni fantastici, dalla promozione in serie B al sogno serie A, che fin dall’inizio eravamo consapevoli di poter inseguire”. Comincia così il messaggio sui social del calciatore, che poi elenca tutta una serie di persone da ringraziare.

“Voglio ringraziare la famiglia Noto, i direttori, il mister con tutto il suo staff, i fisioterapisti e tutti i ragazzi che lavorano dietro le quinte per avermi fatto sentire sempre la loro fiducia; infine il ringraziamento più grande va ai miei compagni con i quali ho condiviso questo bellissimo viaggio e alla gente di Catanzaro che mi è sempre stata vicino soprattutto in quest’ultimo periodo molto difficile. ‘…Ovunque andrai non ti lascerò mai…’ Vi voglio bene giallorossi, Grazie!”.

