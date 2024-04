Ripepi a De Luca: “dammi una mano per salvare Reggio Calabria”. Cateno: “noi ci siamo”

StrettoWeb

Tantissimi messaggi di solidarietà per Massimo Ripepi, candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio e Alternativa Popolare, dopo la condanna di primo grado per diffamazione. Nella tradizionale diretta social di Ripepi, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore del Fronte della Libertà, in tour in Calabria sino a domani, chiede di intervenire. “Caro Massimo, ti abbraccio“, esordisce il sindaco di Taormina che aggiunge “io sono garantista, ho subito 16 processi e due arresti e sono incensurato”.

“Ti ringrazio Cateno, se puoi dammi una mano per cambiare Reggio Calabria. Il nostro progetto cresce”, evidenzia Ripepi. “Non c’è altra scelta se non te, noi ci siamo”, sottolinea De Luca. Se dalle parole si passerà ai fatti, è molto probabile un’alleanza per le comunali di Sud chiama Nord in appoggio a Massimo Ripepi.

