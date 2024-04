Reggio Calabria, Massimo Ripepi dopo la condanna: “rifarei tutto, adesso stanno uscendo i topi di fogna”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Massimo Ripepi, consigliere comunale e candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio e Alternativa Popolare, con al centro la condanna in primo grado per diffamazione. “Rifarei tutto, ho difeso la mia comunità da attacchi. Comunque questo è il primo grado di giudizio, impugnerò la sentenza”, rimarca Ripepi. “Adesso, appena trapelata la notizia, stanno uscendo i topi di fogna che stanno dicendo di tutto. Non mi intimoriscono, vinceremo le elezioni e cambieremo la città. Ringrazio Bandecchi che è al mio fianco e mi ha difeso”, conclude Ripepi.

Ripepi è stato condannato alla pena pecuniaria di 600 euro e al risarcimento dei danni subiti dalla parte offesa che saranno quantificati dal Tribunale civile. Il processo era nato in seguito all’opposizione di Ripepi a un decreto penale di condanna che lo stesso aveva ricevuto dal gip Davide Lauro nel 2017.

