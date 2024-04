Europee, Cateno De Luca presenta la lista Libertà ad Isola Capo Rizzuto

StrettoWeb

Poco fa, presso la sala consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto, il Leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha illustrato il progetto Libertà, che concorrerà alle elezioni europee del 8-9 Giugno, con il manifesto politico -Europa + Equità + Sovranità. Alla presenza del Commissario Regionale di Sud chiama Nord Massimo Cristiano, e con i saluti istituzionali del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, è stata l’occasione per presentare il Commissario provinciale di Crotone Maria Pangallo alla presenza del Vice Presidente del Circolo di Isola Capo Rizzuto Francesco Rocca.

La soddisfazione di De Luca

“Oggi ho avuto il piacere di tenere una conferenza stampa presso la sala consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto per presentare il progetto Libertà”, è quanto afferma Cateno De Luca. “È sta l’occasione per illustrare dettagliatamente il manifesto politico del nostro progetto. Meno Europa più Equità, meno Europa più Sovranità, Meno Europa più federalismo. Ecco alcuno principi del nostro progetto. Voglio ringraziare Massimo Cristiano Commissario Regionale di Sud chiama Nord e la nuova Commissaria provinciale di Crotone, Maria Pangallo. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Sindaca Maria Grazia Vittimberga per la sua calorosa accoglienza e per le parole di stima espresse nei miei confronti durante l’evento. La sua presenza ha evidenziato l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le istituzioni locali e le realtà politiche attive sul territorio”, conclude De Luca.

