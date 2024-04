Bandecchi difende Ripepi dopo la condanna: “è una grande persona”

StrettoWeb

Stefano Bandecchi difende Massimo Ripepi. Il Sindaco di Terni interviene dopo la condanna nei confronti del Consigliere Comunale reggino per diffamazione aggravata e danno di immagine a una dottoressa che frequentava la comunità religiosa della Chiesa cristiana “Pace”. “Ripepi, nostro candidato al Sud di Reggio Calabria, viene attaccato, viene detto di lui mostruosità su tutti i giornali, compreso Dagospia. Per me Ripepi è una grande persona e sono convinto che con tante persone come lui l’Italia cambierebbe, non come tutte quegli scappati di casa che finora hanno governato e che ora hanno molta strizza”, le parole di Bandecchi in un video sui social.

In un altro post, Bandecchi riporta proprio lo screen dell’articolo di Dagospia, aggiungendo: “ho l’impressione di essere più forte di quanto io creda di essere. Ripepi grande uomo e persona perbene. Quando era di FDI andava bene oggi meno”. Eloquente il commento di Ripepi: “Grazie Stefano, sei unico, non ho mai visto una cosa del genere”.

