Europee, Cateno De Luca a Castrovillari: “l’idea è quella di lottare contro un’Europa liberticida”

Prosegue il tour in Calabria per Cateno De Luca. “Anche a Castrovillari abbiamo avuto l’opportunità di condividere il nostro progetto per la libertà con la comunità locale. Un ringraziamento a Manuela Radicioni per aver organizzato questo momento di confronto con i cittadini. Oggi abbiamo la possibilità di far valere la forza delle nostre idee scegliendo il progetto Libertà e per fare questa scelta è necessario che ognuno di voi comprenda che è fondamentale andare a votare. È solo attraverso il voto che possiamo veramente incidere nel cambiamento, plasmare il destino delle nostre comunità e del nostro paese”, sottolinea De Luca.

“L’idea è quella di lottare contro un’Europa liberticida e per questo con il Fronte unico della Libertà, al quale hanno aderito diversi movimenti composti da uomini e donne di buona volontà pronti ad avanzare come esercito della liberazione”, conclude De Luca.

