Reggio Calabria, la Futura finisce in tv: la bella storia a “Le Iene”

Da Roma a Pachino con “un passaggio” da casa Futura, sul pulmino della Polisportiva Futura. Di che si tratta? Di “Pachino Express”, il nuovo reality de “Le Iene” in onda su Italia 1. La puntata con Nicolò De Devitiis racconta di due ragazzi disabili, Domiziana e Sebastiano, che si sono sfidati in un viaggio on the road da Roma a Pachino, in provincia di Siracusa. I concorrenti hanno viaggiato da mezzogiorno a mezzanotte, utilizzando almeno 7 mezzi di trasporto diversi senza potere avere in tasca più di 5 euro. Durante il viaggio? Domiziana, atleta con trascorsi importantissimi nel mondo della ginnastica artistica, incontrerà e viaggerà insieme alla Polisportiva Futura.

I giallo-blu di Mister Fiorenza, squadra partecipante al campionato di A2 Elite, erano di ritorno dalla trasferta in quel di Giovinazzo in Puglia e non potevano assolutamente esimersi dall’aiutare la giovane. Da Tarsia a Lazzaro, per poi dormire a casa di una sostenitrice giallo-blu.

Insomma, la Futura in Tv, per caso, e Domiziana sul pullman Futura insieme a larga parte di Dirigenza e Staff giallo-blu.

