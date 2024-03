Play-In Gold, i risultati della 3ª Giornata: classifica cortissima, ora c’è Salerno-Viola

StrettoWeb

In archivio i risultati dei Play-In Gold, terza giornata del girone che vede impegnata la Myenergy Viola. Reggini sconfitti 83-98 da Monopoli. Vittorie per le siciliane Orlandina e Ragusa contro Angri e Molfetta. Netto il ko di Sala Consilina che subisce 30 punti da Salerno. Proprio Salerno sarà la prossima avversaria della Myenergy Viola: gara tosta contro la squadra più in forma, probabilmente anche più forte, del torneo.

I risultati della 3ª Giornata dei Play-In Gold

Domenica 17 marzo

Ore 18:00

Orlandina-Angri 71-59

Myenergy Viola-Monopoli 83-98

Sala Consilina-Salerno 65-95

Ragusa-Molfetta 72-65

La classifica dei Play-In Gold di Serie B Interregionale

Orlandina 12 Ragusa 12 Sala Consilina 10 Molfetta 10 Salerno 8 Angri 8 Monopoli 6 Myenergy Viola 6

Il programma della 4ª Giornata dei Play-In Gold

Domenica 24 marzo

Angri-Ragusa

Monopoli-Sala Consilina

Salerno-Myenergy Viola

Molfetta-Orlandina

