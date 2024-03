Myenergy Viola-Monopoli, Binelli: “così abbiamo sprecato tutto”

StrettoWeb

Capitan Binelli, autore di una partita da 12 punti, ma tirando anche 3/9 da 3 punti, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta della Myenergy Viola contro Monopoli, arrivata dopo un ottimo primo tempo e un quarto quarto di grandi difficoltà. I reggini hanno perso 83-98.

“Abbiamo sprecato tanto, siamo arrivati anche a +12 prima dell’intervallo, poi abbiamo sprecato tutto. Alla lunga sappiamo che con squadre più esperte di noi è difficile portarla a casa come abbiamo fatto nei primi 2 quarti. Tyrtyshnik fuori per falli? Con i se e con i ma non si fa niente. Queste cose succedono, dobbiamo essere pronti qualsiasi cosa succeda, capire cosa fare e gestirla meglio. Ripartiamo dalle nostre cose, da quello che sappiamo fare di più, divertirci, perchè stiamo deragliando anche da quello. Correre, come abbiamo fatto nella prima parte di campionato, dalle cose semplici, perchè poi andiamo giù di testa e forziamo troppo”, ha dichiarato Binelli.

“Nuovo ruolo? Mi piace giocare da 3, anche in difesa su gente più piccola, può servire con missmatch. Abbiamo avuto un quintetto Aguzzoli, Simonetti, io Cessel, Mavric. Possiamo fare molto a zona. Con Ilya fuori, Seck infortunato, si sono ridotte le nostre rotazioni, quindi siamo arrivati a fine partita con poco ossigeno nel cervello, dobbiamo essere un po’ più lucidi e fare le cose che sappiamo fare meglio”, ha concluso.

