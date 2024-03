Il Messina Futsal va a Bitonto per lo sprint salvezza

StrettoWeb

Sta per scattare la volata nel campionato di serie A2 di calcio a 5 quando mancano quattro incontri al termine della regular season. Il Messina Futsal è chiamato a fare i punti necessari per conquistare l’agognata salvezza diretta, a cominciare dalla difficile sfida di domani (sabato 9 marzo, ndr) in trasferta contro il Bitonto Futsal, che inizierà alle ore 16.00.

Il tecnico peloritano Salvatore Battiato dovrà fare a meno di diversi elementi tra squalificati (Emanuele Fichera, Giuseppe Barbagallo e Manuel Colucci) ed infortunati, ma cercherà di trarre il massimo dai giocatori a sua disposizione. Arbitreranno il match, che si giocherà al polifunzionale “Paolo Borsellino”, i signori Manuel Terracciani di Napoli e Federico Boldrini di Macerata (cronometrista Daniele Spagnulo di Taranto).

Le parole di Marcio Garcia

“Sarà una partita dura, che approcceremo consapevoli dell’importanza della posta in palio – ha dichiarato, in settimana, l’argentino Marcio Garcia – Il Bitonto è una squadra che sa giocare bene, ma dal canto nostro rimaniamo fiduciosi. Ora serve dare tutto, anche perché poi affronteremo le prime due della classe”.

Il programma: risultati e classifica

Programma partite 19ª giornata serie A2 (girone D): New Taranto-Audace Monopoli; Aquile Molfetta-Dream Team Palo del Colle; Bitonto Futsal-Messina Futsal; Città di Palermo-Sammichele; Ecosistem Lamezia-Gear Piazza Armerina; Futsal Canicattì-Mascalucia C5.

Classifica: Futsal Canicattì 41; New Taranto 40; Mascalucia C5 35; Bitonto 29; Ecosistem Lamezia 27; Audace Monopoli 25; Sammichele 24; Dream Team Palo del Colle 22; Gear Piazza Armerina 18; Messina Futsal 17; Aquile Molfetta 13; Città di Palermo 11.

