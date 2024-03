Il derby di Calabria è giallorosso: il Catanzaro vince a Cosenza e va a -4 dal 2° posto!

StrettoWeb

0-2, come all’andata. Il derby di Calabria di Serie B è del Catanzaro, che vince a Cosenza. Iemmello e Biasci gelano i 18 mila di uno stadio “San Vito-Marulla sold out” e regalano ai giallorossi un weekend da sogno, con il -4 dal secondo posto che vale la Serie A.

Lo spettacolo sugli spalti

Il primo spettacolo è sugli spalti. Lo abbiamo definito d’altri tempi, come se non si fosse mai fermato rispetto al ’90, anno dell’ultima volta del derby in Serie B. Stadio “San Vito-Marulla” completamente pieno, come non si vedeva da tantissimo.

La partita

La partita è equilibrata. Non bellissima. Le due squadre si studiano, attaccano ma senza scoprirsi, si difendono senza affanni. Che il pomeriggio non fosse facile, per il Cosenza, si capisce quasi da subito, quando Tutino – l’uomo più atteso per i rossoblu – si infortuna ed è costretto a uscire (al suo posto Forte). Un sussulto, il primo, arriva poi grazie al… guardialinee. Ebbene sì. Contropiede rossoblu, l’assistente Cipressa va indietro, cade e si fa male. Infortunio, partita sospesa per qualche minuto e sostituzione, con il Quarto Uomo Mastrodomenico a prenderne il posto. E’ la mezz’ora circa. Il tempo di riprendere la partita e arriva il gol del Catanzaro. Affondo sulla destra, palla in mezzo per il solito Iemmello e destro nel sette. Esplode lo spicchio di tifosi giallorossi accorsi al San Vito-Marulla. Il primo tempo finisce così: 0-1.

Nella ripresa, è un’altra storia, come prevedibile. E’ il Cosenza a dover fare la partita, spinta dal pubblico. E così comincia ad accelerare, provando a schiacciare la difesa del Catanzaro, che abbassa il suo baricentro. Il gol arriva, intorno al 70′, ma è annullato: Calò mette dentro a porta vuota, ma Fulignati si fa male in uno scontro di gioco precedente e per l’arbitro è fallo. La spinta, però, non si ferma, con un Cosenza sempre più pressante e aggressivo col passare dei minuti. Nel momento migliore dei rossoblu, ecco la potenziale svolta: Venturi, già ammonito, entra in tackle sull’avversario e si becca il secondo giallo. A un quarto d’ora dal termine Cosenza sotto e con l’uomo in meno. E si vede. La spinta rossoblu, ovviamente, si spegne piano piano. Le squadre sono stanche e si allungano, ma l’inerzia torna dalla parte del Catanzaro, che sfrutta una delle tante praterie per chiudere i conti al 90′: ripartenza, Ambrosino per Biasci e quest’ultimo batte Micai.

Il finale è infuocato. Mani di Camporese e rigore per il Catanzaro, ma Biasci non fa doppietta e si fa neutralizzare il penalty da Micai. Ma non cambia nulla. Il derby di Calabria è giallorosso. Finisce così: 0-2. La compagine di Vivarini, ora, torna prepotentemente in corsa per la Serie A diretta: è solo a -4 dal secondo posto.

Il tabellino

MARCATORI: 31′ Iemmello, 89′ Biasci

COSENZA: Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Praszelik (57′ Zuccon), Calò; Marras (81′ Fontanarosa), Antonucci (81′ Florenzi), Mazzocchi; Tutino (10′ Forte). A disp. : Lai, Marson, Barone, D’Orazio, Occhiuto, Viviani, Voca, Canotto, Crespi. All. : Caserta

CATANZARO: Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti (73′ Miranda), Veroli; D’Andrea (64′ Brignola), Pompetti, Petriccione 80′ Verna), Vandeputte (80′ Sounas) ; Ambrosino, Iemmello (73′ Biasci). A disp. : Sala, Borrelli, Antonini, Krajnc, Pontisso, Oliveri, Stoppa, Donnarumma. All. : Vivarini

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna, assistenti: Alessandro Cipressa di Lecce e Khaled Bahri di Sassari. Quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico di Matera. Al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo, assistente al VAR Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

NOTE: Spettatori presenti: 18.125 , abbonati: giornata rossoblù, tifosi squadra ospite: 800 . Espulsi: Venturi . Ammoniti: Petriccione, Calò, Forte, Venturi. Recupero: 7′ pt – 5′ st

Risultati Serie B, 28ª giornata

Ascoli-Reggiana 0-0

Bari-Spezia 1-1

Cittadella-Pisa 0-1

Como-Venezia 2-1

Cosenza-Catanzaro 0-2

Feralpisalò-Sampdoria 1-3

Classifica Serie B

Parma 59 Como 52 Venezia 51 Cremonese 50 Catanzaro 48 Palermo 46 Brescia 38 Modena 36 Cittadella 36 Sudtirol 35 Pisa 34 Sampdoria 34 Bari 34 Cosenza 33 Reggiana 33 Ternana 29 Ascoli 28 Spezia 27 Feralpisalò 24 Lecco 21

