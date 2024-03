Cosenza-Catanzaro, incredibile al Marulla: l’assistente cade, si fa male ed esce in barella

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto nel corso del primo tempo di Cosenza-Catanzaro (per la cronaca la prima frazione si è conclusa sullo 0-1 per il gol di Iemmello). Intorno alla mezz’ora, uno dei due assistenti – Fabbri – è caduto accidentalmente in occasione degli sviluppi di un contropiede del Cosenza. La caduta rovinosa ha creato più di un qualche problema al guardialinee, rimasto a terra. Fabbri non è riuscito a rialzarsi ed è dovuto uscire dal campo addirittura in barella.

Per questo, la gara è stata sospesa per una decina di minuti, con l’ingresso in campo del Quarto Uomo Cipressa al suo posto. Per l’assistente un problema al ginocchio.

