Infortunio all’assistente di Cosenza-Catanzaro: esito esami shock

L’esito degli esami è scioccante. Cipressa di Lecce, assistente di oggi nel derby di Calabria Cosenza-Catanzaro, dovrà restare fuori per molto tempo. La sua caduta accidentale, che ha portato all’uscita dal campo in barella (sostituito dal Quarto ufficiale Mastrodomenico), non prometteva nulla di buono.

E infatti, dal risultato degli esami strumentali, ecco la mazzata: rottura dei tendini rotulei. Il guardialinee pugliese si rotto entrambe le ginocchia. Ora dovrà stare fuori per un bel po’ di mesi.

