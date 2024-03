Cosenza-Catanzaro, al Marulla è uno spettacolo d’altri tempi | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Uno spettacolo. Uno spettacolo. Come prevedibile. Uno spettacolo di luci, colori, musica. Un’atmosfera da vecchi tempi, da calcio nostalgico di una volta. Questo è Cosenza-Catanzaro di oggi, un derby di Calabria in un San Vito-Marulla sold out. Sembra non essersi mai fermato, il tempo; sembra essere rimasto a 34 anni fa, data dell’ultimo confronto in Serie B.

E, nella speranza che sul campo possa essere altrettanto, sicuramente sugli spalti è una gara da categoria superiore. Il derby di Calabria per eccellenza tra le due squadre più importanti, ad oggi, della Regione, che stanno tra l’altro disputando un campionato importante, con vista playoff per la prima e vista sulla promozione – addirittura – per la seconda. A corredo dell’articolo tutte le foto dallo stadio e i video.

Cosenza-Catanzaro, tutto lo spettacolo dagli spalti

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.