Cosenza-Catanzaro, scintille social: il post polemico, “ma perché?”

Scintille social al termine del derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro, vinto dai giallorossi per 0-2, come all’andata grazie alle reti di Iemmello e Biasci. Ammutoliti i 18 mila dello stadio San Vito-Marulla, che avevano riempito i gradoni dell’impianto regalando comunque un bellissimo messaggio di sport a tutta la Calabria sportiva e calcistica.

Come detto, però, non è mancata qualche scintilla social. Al triplice fischio, nell’aggiornare del risultato finale, la pagina ufficiale Facebook del Cosenza ha così scritto: “Un secondo tempo solo rossoblù non basta. Il palo di Antonucci, il gol non convalidato (ma perché?) a Calò… Derby amaro di fronte a una cornice di pubblico bellissima”. La società rossoblu ha dunque voluto evidenziare il bel secondo tempo, la spinta del pubblico, il palo di Antonucci e il gol annullato a Calò. Una rete viziata da un contatto precedente con Fulignati, caduto a terra. Non sono mancate le proteste sulla decisione di Fabbri.

Tantissimi, ovviamente, i commenti al post. Da una parte, come prevedibile, gli sfottò dei tifosi giallorossi; dall’altra il mea culpa dei tanti supporters rossoblu, che puntano il dito su una prestazione definita non eccelsa e accusano mister Caserta.

